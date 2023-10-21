Максим Никонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Никонов

Место рождения

Лавочное

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лавочное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Василий Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лавочное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пичужкина Александра Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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