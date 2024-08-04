Гребенникова Елена (Алена)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гребенников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Егор (Георгий) Иванович
Отец ребёнка: Гребенников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенникова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Гребенников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Семен Иванович
Отец ребёнка: Гребенников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старушкина Дуся Ивановна
Отец ребёнка: Гребенников Иван
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гребенникова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Гребенников Иван
Рождение ребёнка
03.01.1915
Сын: Гребенников Яков Иванович
Отец ребёнка: Гребенников Иван
Смерть
Неизвестно