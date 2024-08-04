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Гребенникова Елена (Алена)

Место рождения

Качалин, Тацинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Качалин, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Егор (Георгий) Иванович

Отец ребёнка: Гребенников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Гребенников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Семен Иванович

Отец ребёнка: Гребенников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старушкина Дуся Ивановна

Отец ребёнка: Гребенников Иван

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гребенникова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Гребенников Иван

Рождение ребёнка
03.01.1915

Сын: Гребенников Яков Иванович

Отец ребёнка: Гребенников Иван

Смерть
Неизвестно
Качалин, Тацинский муниципальный район, Ростовская область

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