Курышева (Панкратова) Устинья Емельяновна 14.10.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКурышева (Панкратова) Устинья Емельяновна

Курышева (Панкратова) Устинья Емельяновна

avatar

Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

14.10.1927

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927

Отец: Панкратов Емельян Яковлевич

Мать: Понкратова Варвара Степановна

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Volzhskiy, Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
1947

Сын: Курышев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Курышев Петр Егорович

Рождение ребёнка
08.02.1949

Дочь: Курышева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Курышев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Курышев Александр Петрович

Отец ребёнка: Курышев Петр Егорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.