Курышева (Панкратова) Устинья Емельяновна
Место рождения412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia
Дата рождения14.10.1927
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927
412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Volzhskiy, Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Курышев Петр Егорович
Рождение ребёнка
08.02.1949
Дочь: Курышева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Курышев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Курышев Александр Петрович
Отец ребёнка: Курышев Петр Егорович