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Горовиц Эстер Фишелевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовиц Борух Янкелевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Горовиц Юда Борухович

Отец ребёнка: Горовиц Борух Янкелевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Горовиц Моше (Мошко) Герш Борухович

Отец ребёнка: Горовиц Борух Янкелевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Горовиц Перля Боруховна

Отец ребёнка: Горовиц Борух Янкелевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Горовиц Ушер Борухович

Отец ребёнка: Горовиц Борух Янкелевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Горовиц Ицко Борухович

Отец ребёнка: Горовиц Борух Янкелевич

Бердичев, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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