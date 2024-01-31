Ерофеев Ларион Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев Ларион Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

11.06.1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: Ерофеев Ефим

Мать: не указана

Смерть
11.06.1871 ст.
Краснинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №148, стр. 45 "от ушиба лошадью"

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