Ерофеев Ларион Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смерти11.06.1871 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.
Отец: Ерофеев Ефим
Мать: не указана
Смерть
11.06.1871 ст.
Краснинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №148, стр. 45 "от ушиба лошадью"