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Ржаницына Клавдия Николаевна

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Место рождения

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ржаницын Анемподист Флегонтович

Отец ребёнка: Ржаницын Флегонт Доримедонтович

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ржаницын Александр Флегонтович

Отец ребёнка: Ржаницын Флегонт Доримедонтович

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С ?.11.1874 ст.
Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Просфорня.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Флегонт Доримедонтович

Смерть
Неизвестно
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