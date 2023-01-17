Ржаницына Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ржаницын Анемподист Флегонтович
Отец ребёнка: Ржаницын Флегонт Доримедонтович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ржаницын Александр Флегонтович
Отец ребёнка: Ржаницын Флегонт Доримедонтович
Работа или профессия
С ?.11.1874 ст.
Просфорня.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно