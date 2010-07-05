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Трифонов Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1947

Дата смерти

05.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947

Отец: Трифонов Иван Александрович

Мать: Трифонова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
23.01.1972

Дочь: Трифонова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Трифонова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
03.06.1984

Дочь: Трифонова Мария Валерьевна

Мать ребёнка: Трифонова Нина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.07.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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