Трифонов Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1947
Дата смерти05.07.2010
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947
Отец: Трифонов Иван Александрович
Мать: Трифонова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1972
Дочь: Трифонова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Трифонова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
03.06.1984
Дочь: Трифонова Мария Валерьевна
Мать ребёнка: Трифонова Нина Николаевна
Смерть
05.07.2010