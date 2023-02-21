Чередова Хрестинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Чередов Евдей Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Чередов Евдей Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Варвара Евдеевна
Отец ребёнка: Чередов Евдей Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ефросинья Евдеевна
Отец ребёнка: Чередов Евдей Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Федосья Евдеевна
Отец ребёнка: Чередов Евдей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно