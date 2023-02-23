Каралина Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каралина Васса Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кривоногова Анна Фроловна

Отец ребёнка: Каралин Фрол Герасимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Суздальцева Федосья Фроловна

Отец ребёнка: Каралин Фрол Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каралин Фрол Герасимович

Смерть
Неизвестно
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