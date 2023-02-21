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Домна Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

14.12.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1850

Муж: Филимон Данилов

Рождение ребёнка
01.09.1852

Сын: Семенъ Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Данилов

Рождение ребёнка
01.02.1856

Сын: Сидоръ Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Данилов

Рождение ребёнка
07.02.1861

Сын: Никифоръ Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Данилов

Рождение ребёнка
02.12.1863

Дочь: Варвара Филимоновна

Отец ребёнка: Филимон Данилов

Рождение ребёнка
05.06.1868

Сын: Тимофей Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Данилов

Рождение ребёнка
28.10.1871

Сын: Данилов Иван Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Jypiй Филимонович

Отец ребёнка: Филимон Данилов

Смерть
14.12.1874 ст.
Нюхта, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена 16 декабря 1874 года. 47 лет от горячки.
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