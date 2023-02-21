Домна Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смерти14.12.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1850
Муж: Филимон Данилов
Рождение ребёнка
01.09.1852
Сын: Семенъ Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Данилов
Рождение ребёнка
01.02.1856
Сын: Сидоръ Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Данилов
Рождение ребёнка
07.02.1861
Сын: Никифоръ Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Данилов
Рождение ребёнка
02.12.1863
Дочь: Варвара Филимоновна
Отец ребёнка: Филимон Данилов
Рождение ребёнка
05.06.1868
Сын: Тимофей Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Данилов
Рождение ребёнка
28.10.1871
Отец ребёнка: Филимон Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Jypiй Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Данилов
Смерть
14.12.1874 ст.
Нюхта, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена 16 декабря 1874 года. 47 лет от горячки.