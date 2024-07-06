Губжев Жахьфар Исмелович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГубжев Жахьфар Исмелович

Губжев Жахьфар Исмелович

avatar

Место рождения

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Хъыцэ Жахьфаровна

Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Марал Жахьфаровна

Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Дыгьэнур Жахьфаровна

Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Гуащэгьагь Жахьфаровна

Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Хьэцаца Жахьфаровна

Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Блина Жахьфаровна

Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева Дадэхуц1ык1у

Рождение ребёнка
1895

Сын: Губжев Мажид Жахьфарович

Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.