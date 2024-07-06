Губжев Жахьфар Исмелович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Хъыцэ Жахьфаровна
Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Марал Жахьфаровна
Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Дыгьэнур Жахьфаровна
Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Гуащэгьагь Жахьфаровна
Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Хьэцаца Жахьфаровна
Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Блина Жахьфаровна
Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губжева Дадэхуц1ык1у
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Губжева Дадэхуц1ык1у
Смерть
Неизвестно