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Распопов Козьма Никифорович

Место рождения

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.10.1836

Дата смерти

07.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1836

Отец: Распопов Никифор Афанасьевич

Мать: Распопова Анна Ивановна

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.10.1917
Москва, город федерального значения Москва
1917 отпет в Космо-Дамианской церкви в Шубине города Москвы Никитского сорока№ 11 7/10 марта Московский 2-ой гильдии купец Косма Никифорович РАСПОПОВ 79 лет умер От катаральнаго воспаления легких Из д... Показать все

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