Распопов Козьма Никифорович
Место рождения
Дата рождения27.10.1836
Дата смерти07.10.1917
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1836
Смерть
07.10.1917
Москва, город федерального значения Москва
1917 отпет в Космо-Дамианской церкви в Шубине города Москвы Никитского сорока№ 11 7/10 марта Московский 2-ой гильдии купец Косма Никифорович РАСПОПОВ 79 лет умер От катаральнаго воспаления легких Из д... Показать все