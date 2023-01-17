Виленский Борис Соломонович
Место рождения
Дата рождения17.08.1903
Дата смерти13.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903
Смерть
13.05.1970
Место жительства
По 1970