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Лубнин Никита Лазарев

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Место рождения

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1666 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Лубнин Лазарь (Лазарко) Пименов

Мать: не указана

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Лубнин Григорий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Лубнин Потап Никитин

Мать ребёнка: не указана

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Лубнин Архип Никитин

Мать ребёнка: не указана

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Лубнин Степан Никитин

Мать ребёнка: не указана

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Лубнин Евтихей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
церковный сторож
Место жительства
Неизвестно
Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721
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