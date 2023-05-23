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Субботина (Штей) Мария Емельяновна
Субботина (Штей) Мария Емельяновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Штей Емельян
Мать
Штей ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Штей Емельян
Мать:
Штей ?
Смерть
Неизвестно
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