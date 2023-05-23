Субботина (Штей) Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Штей) Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штей Емельян

Мать: Штей ?

Смерть
Неизвестно