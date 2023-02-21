Малинин Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Яков Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1914

Дата смерти

12.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1914

Отец: Малинин Николай Егорович

Мать: Малинина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
18.04.1937

Дочь: Лунина Альбина Яковлевна

Мать ребёнка: Малинина Анна Петровна

д. Сысоево
Рождение ребёнка
26.12.1941

Дочь: Максимова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Малинина Анна Петровна

д. Сысоево
Рождение ребёнка
09.11.1946

Сын: Малинин Вячеслав Яковлевич

Мать ребёнка: Малинина Анна Петровна

д. Сысоево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Анна Петровна

Никологоры
Смерть
12.09.1991
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