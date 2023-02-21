Малинин Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1914
Дата смерти12.09.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1914
Отец: Малинин Николай Егорович
Мать: Малинина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.1937
Дочь: Лунина Альбина Яковлевна
Мать ребёнка: Малинина Анна Петровна
д. Сысоево
Рождение ребёнка
26.12.1941
Дочь: Максимова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Малинина Анна Петровна
д. Сысоево
Рождение ребёнка
09.11.1946
Сын: Малинин Вячеслав Яковлевич
Мать ребёнка: Малинина Анна Петровна
д. Сысоево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малинина Анна Петровна
Никологоры
Смерть
12.09.1991