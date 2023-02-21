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Солёнов Виктор Иванович
Солёнов Виктор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
2021
Пол
Мужской
Отец
Солёнов Иван Алексеевич
1890 г.р.
Мать
Солёнова (Солёнова) Дарья Д
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Солёнов Иван Алексеевич
Мать:
Солёнова Дарья Д
Смерть
2021
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