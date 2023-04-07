Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Павел Николаевич
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно