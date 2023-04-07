Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Павел Николаевич

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно