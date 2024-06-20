Дорожкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1988
Дочь: Дорожкина Олеся Алексеевна
Мать ребёнка: Дорожкина Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
04.01.1990
Сын: Дорожкин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Дорожкина Людмила Владимировна