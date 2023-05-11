Мытник (Попова) Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1954
Отец: Попов Валентин Яковлевич
Мать: Попова Анна Моисеевна
Бракосочетание
23.08.1975
Муж: не указан
г Каунас Литовская ССР
Рождение ребёнка
31.05.1976
Отец ребёнка: Мытник Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
10.01.1983
Отец ребёнка: Мытник Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно