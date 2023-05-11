Мытник (Попова) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мытник (Попова) Наталья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1954

Отец: Попов Валентин Яковлевич

Мать: Попова Анна Моисеевна

Бракосочетание
23.08.1975

Муж: не указан

г Каунас Литовская ССР
Рождение ребёнка
31.05.1976

Сын: Мытник Денис Михаилович

Отец ребёнка: Мытник Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
10.01.1983

Сын: Мытник Данила Михаилович

Отец ребёнка: Мытник Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мытник Михаил Григорьевич