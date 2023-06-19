Носков Иосиф Спиридонович
Место рождения
Дата рождения13.04.1862
Дата смертиПосле 17.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.04.1862
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение
13.04.1862
Рождение ребёнка
Около 13.10.1883
Дочь: Щаева Устинья Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1885
Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
До 29.07.1885
Рождение ребёнка
Около ?.04.1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1890
Дочь: Щерина Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1892
Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1894
Дочь: Еремина Матрёна Иосифовна
Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1895
Дочь: Никулина Наталья Иосифовна
Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1896
Дочь: Терешина С* Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1898
Дочь: Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1898
Дочь: Ирина Иосифовна
Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1903
Дочь: Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1905
Дочь: Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 17.11.1915