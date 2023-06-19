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Носков Иосиф Спиридонович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.04.1862

Дата смерти

После 17.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.04.1862
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение
13.04.1862

Отец: Носков Спиридон Григорьевич

Мать: Носкова Александра Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 13.10.1883

Дочь: Щаева Устинья Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1885

Сын: Носков Семён Иосифович

Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
До 29.07.1885

Жена: Носкова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1887

Сын: Носков Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1890

Дочь: Щерина Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1892

Сын: Носков Иван Иосифович

Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1894

Дочь: Еремина Матрёна Иосифовна

Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1895

Дочь: Никулина Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1896

Дочь: Терешина С* Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1898

Дочь: Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1898

Дочь: Ирина Иосифовна

Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1903

Дочь: Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1905

Дочь: Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 17.11.1915