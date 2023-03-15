Пестриков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестриков Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Пестрикова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестриков Вадим Алексеевич
Мать ребёнка: Пестрикова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край