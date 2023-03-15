Пестриков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестриков Алексей

Пестриков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестриков Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Пестрикова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестриков Вадим Алексеевич

Мать ребёнка: Пестрикова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрикова Галина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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