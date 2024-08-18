Чекмарева (Лебедева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарева (Лебедева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.12.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1911 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекмарев) Григорий

Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекмарева) Анастасия

Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекмарев Аверьян

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Чекмарева) Марья

Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян

Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: Зубкова (Чекмарева) Анна

Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.12.1968
Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости

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