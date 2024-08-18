Чекмарева (Лебедева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.12.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекмарев) Григорий
Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекмарева) Анастасия
Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекмарев Аверьян
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Чекмарева) Марья
Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян
Рождение ребёнка
17.12.1928
Дочь: Зубкова (Чекмарева) Анна
Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян
Рождение ребёнка
17.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекмарев Аверьян
Смерть
04.12.1968
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости