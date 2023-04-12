Никита Мокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Мокей
Мать: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Никанор Никитич
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Елена Никитична
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Матрона Никитична
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Семен Никитич
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Никитична
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно