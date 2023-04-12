Никита Мокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Мокеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Мокей

Мать: Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Никанор Никитич

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Елена Никитична

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Матрона Никитична

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Семен Никитич

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Никитична

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно