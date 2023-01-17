Богданова (Чугунова) Мария Порфирьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Бракосочетание
28.04.1891
По жениху: с. Шентала крестьяне Иван Яковлевич, Максим Федосьевич и Василий Трофимович. По невесте: д. Вязовки крестьянин Иван Порфирьевич и солдат Яким Порфирьевич
Рождение ребёнка
17.07.1892
Отец ребёнка: Богданов Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1895
Сын: Богданов Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Богданов Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1903
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Богданов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно