Богданова (Чугунова) Мария Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Чугунова) Мария Порфирьевна

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Место рождения

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: Чугунов Порфирий Егорович

Мать: Чугунова Матрена Яковлевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.04.1891

Муж: Богданов Петр Иванович

По жениху: с. Шентала крестьяне Иван Яковлевич, Максим Федосьевич и Василий Трофимович. По невесте: д. Вязовки крестьянин Иван Порфирьевич и солдат Яким Порфирьевич
Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Богданов Семен Петров

Отец ребёнка: Богданов Петр Иванович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1895

Сын: Богданов Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Богданов Петр Иванович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1903

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Богданов Петр Иванович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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