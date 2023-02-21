Кирста Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Иулиана Ивановна
Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно