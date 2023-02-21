Кирста Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирста Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Иулиана Ивановна

Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Кирста Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Евгений Иванович

Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кирста Иван Яковлевич

Хорол, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирста Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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