Денисенко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Денисенко Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович
Сын: Денисенко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович
Сын: Денисенко Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович
Сын: Денисенко Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович
Сын: Денисенко Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович
Сын: Денисенко Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович
Дочь: Денисенко Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович
Дочь: Денисенко Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович
Дочь: Денисенко Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович