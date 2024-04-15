Денисенко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.

Сын: Денисенко Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9S2?i=884&cc=3511744
Рождение ребёнка
17.04.1878 ст.

Сын: Денисенко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.02.1881 ст.

Сын: Денисенко Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.07.1882 ст.

Сын: Денисенко Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.06.1884 ст.

Сын: Денисенко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PW-B?i=331&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.08.1886 ст.

Сын: Денисенко Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.

Дочь: Денисенко Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-8?i=577&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.07.1891 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1894 ст.

Дочь: Денисенко Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
29.06.1896 ст.

Дочь: Денисенко Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Денисенко Григорий Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DP-H?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисенко Григорий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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