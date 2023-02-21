Кочергина Гликория Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Галактионова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Кочергин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Кочергин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кочергин Матвей
Отец ребёнка: Кочергин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Кочергин Иван Михайлов
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно