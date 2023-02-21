Кочергина Гликория Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Гликория Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Галактионова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Кочергин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кочергин Никифор Иванов

Отец ребёнка: Кочергин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кочергин Матвей

Отец ребёнка: Кочергин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1889

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Кочергин Иван Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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