Сатарова (Крапивина) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатарова (Крапивина) Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крапивин Григорий

Мать: Крапивина Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.06.1924

Сын: Сатаров Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Сатаров Григорий

Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатаров Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Сатаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатаров Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Сатаров Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатаров Григорий

Смерть
Неизвестно
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