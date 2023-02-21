Сатарова (Крапивина) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крапивин Григорий
Рождение ребёнка
28.06.1924
Сын: Сатаров Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Сатаров Григорий
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сатаров Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Сатаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сатаров Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сатаров Григорий
Смерть
Неизвестно