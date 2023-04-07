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Антипа Никитич
Антипа Никитич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Дата смерти
1753
Пол
Мужской
Отец
Никита Семенович
1691 г.р.
Мать
Мария Михайловна
1702 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Никита Семенович
Мать:
Мария Михайловна
Смерть
1753
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