(Чапни) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чапни) Мария

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: ?

Мать: Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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