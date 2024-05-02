Шаров Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарова) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарова) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
24.01.1913
Сын: Шаров Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
12.10.1936
Дочь: Гордеева (Шарова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
Неизвестно