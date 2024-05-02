Шаров Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарова) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарова) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
24.01.1913

Сын: Шаров Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
12.10.1936

Дочь: Гордеева (Шарова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
Неизвестно

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