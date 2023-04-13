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Шевнин Федор Петрович

Место рождения

Еремичи Тужинский р-н

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шевнин Петр Васильевич

Мать: не указана

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шевнин Иван Федорович

Мать ребёнка: Шевнина Варвара Егоровна

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Шевнина Варвара Егоровна

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шевнина Варвара Егоровна

Еремичи Тужинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Варвара Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Еремичи Тужинский р-н
Смерть
Неизвестно