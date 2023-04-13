Шевнин Федор Петрович
Место рожденияЕремичи Тужинский р-н
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шевнин Петр Васильевич
Мать: не указана
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Шевнина Варвара Егоровна
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Шевнина Варвара Егоровна
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шевнина Варвара Егоровна
Еремичи Тужинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевнина Варвара Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Еремичи Тужинский р-н
Смерть
Неизвестно