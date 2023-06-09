Редрова Марфа Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редрова Марфа Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Редров Иван Мелентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябинина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Редров Иван Мелентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редров Иван Мелентьевич

Смерть
Неизвестно