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(Ботвич) Софья
(Ботвич) Софья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1943
Пол
Женский
Отец
Ботвич Алексей
1904 г.р.
Мать
Ботвич Анастасия
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец:
Ботвич Алексей
Мать:
Ботвич Анастасия
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