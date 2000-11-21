Бранюк Иван Бранюк
Место рождения
Дата рождения15.07.1935
Дата смерти21.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1935
Рождение ребёнка
04.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.10.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Шпиковский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
03.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Смерть
21.11.2000
Похороны
Неизвестно