Бранюк Иван Бранюк 15.07.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБранюк Иван Бранюк

Бранюк Иван Бранюк

avatar

Место рождения

Стрельники, Вінницька область

Дата рождения

15.07.1935

Дата смерти

21.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1935

Отец: Бранюк Иван Рядовой Юхтымович

Мать: Бранюк (Липинская) Федора Липинская

Стрельники, Вінницька область
Рождение ребёнка
04.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.10.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Шпиковский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
03.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Смерть
21.11.2000
Стрельники, Вінницька область
Похороны
Неизвестно
Стрельники, Вінницька область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.