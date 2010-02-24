Семёнов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1958
Дата смерти24.02.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1984
Дочь: Семёнова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Надежда Александровна
Смерть
24.02.2010