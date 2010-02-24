Семёнов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1958

Дата смерти

24.02.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1984

Дочь: Семёнова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Надежда Александровна

Смерть
24.02.2010