Найденков Лукьян
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Найденков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Найденкова) Настасья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Найденкова) Марья
Мать ребёнка: Соломония Сидоровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Найденков Дорофей
Мать ребёнка: Соломония Сидоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Найденков Иван
Мать ребёнка: Соломония Сидоровна
Смерть
Неизвестно