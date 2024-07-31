Найденков Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНайденков Лукьян

Найденков Лукьян

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Найденков Григорий

Мать: Найденкова Марья Сергеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Найденкова) Настасья

Мать ребёнка: ?

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Найденкова) Марья

Мать ребёнка: Соломония Сидоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Найденков Дорофей

Мать ребёнка: Соломония Сидоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Найденков Иван

Мать ребёнка: Соломония Сидоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.