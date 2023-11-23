(Черемовский) Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: (Черемовский) Василий Адрианов
Мать: неизвестно
Василий Васильевич (1770 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Василия Адриановича. В 1784 году определен пономарем к церкви села Дмитриевского в Жарах Д... Показать все
Смерть
Неизвестно