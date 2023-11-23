(Черемовский) Василий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Черемовский) Василий Васильев

(Черемовский) Василий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: (Черемовский) Василий Адрианов

Мать: неизвестно

Василий Васильевич (1770 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Василия Адриановича. В 1784 году определен пономарем к церкви села Дмитриевского в Жарах Д... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.