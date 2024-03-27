Кабенко Александр Евдокимович
Место рождения
Дата рождения30.08.1914
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1914
Военная награда
Неизвестно
Кобенко Александр Евдокимович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 30.08.1914 Место рождения: Украинская ССР, Донецкая обл., г. Ворошиловград Наименование военкомата: Ворошиловградский ГВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград Дата поступления на службу: 10.10.1935 Воинское звание: капитан Наименование воинской части: 34 отд. хим. б-н ЗабВО, лагерь 226 3 Уд. А Дата окончания службы: 06.12.1946
Кабенко Александр Евдокимович Капитан, __.__.1914Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград. Сводная картотека Перечень наград 06.11.1945 Медаль «За боевые заслуги»Орден Отечественной в... Показать все
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
27.09.1950
Смерть
1992