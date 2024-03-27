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Кабенко Александр Евдокимович

Место рождения

Луганск

Дата рождения

30.08.1914

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1914

Отец: Кабенко Евдоким Петрович

Мать: Кабенко (Леонтьева) Ефросинья Александровна

Военная награда
Неизвестно
Кабенко Александр Евдокимович Капитан, __.__.1914Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловград. Сводная картотека Перечень наград 06.11.1945 Медаль «За боевые заслуги»Орден Отечественной в... Показать все
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабенко (Яценко) Наталья

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабенко (Яценко) Наталья

Рождение ребёнка
27.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабенко (Яценко) Наталья

Смерть
1992

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