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Мясников Маркел Филиппович

Место рождения

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

После 1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: Мясников Филипп Ананьевич

Мать: не указана

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Мясникова Анна Маркеловна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Мясников Василий Маркелович

Мать ребёнка: не указана

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 13.05.1860 ст.

Дочь: Мясникова Елена Маркеловна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1861 ст.

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