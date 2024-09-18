Мясников Маркел Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиПосле 1861 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Отец: Мясников Филипп Ананьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Мясникова Анна Маркеловна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Мясников Василий Маркелович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.05.1860 ст.
Дочь: Мясникова Елена Маркеловна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1861 ст.