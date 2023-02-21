Широкова Дарья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Дарья Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1878 ст.

Дочь: Широкова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Широков Захар Трифонович

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Захар Трифонович

Смерть
Неизвестно
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