Дик Эмилия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1905
Дочь: Баранова Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Дик Иван
Рождение ребёнка
27.05.1922
Дочь: Дик Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дик Яков Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно