Дик Эмилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДик Эмилия

Дик Эмилия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1905

Дочь: Баранова Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Дик Иван

Рождение ребёнка
27.05.1922

Дочь: Дик Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дик Яков Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close