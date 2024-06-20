Смирнов Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузякина (Смирнова) Мария Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1903
Дочь: Смирнова (Смирнова) Перасковья Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно