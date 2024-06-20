Смирнов Захар Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузякина (Смирнова) Мария Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Смирнов Сергей Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1903

Дочь: Смирнова (Смирнова) Перасковья Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

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