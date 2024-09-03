Гурьянычев Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1917 ст.
Жена: Евдокия Никифоровна
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-ZZMG?i=32&wc=QGFV-YLW%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888575&cc=1931806
Смерть
Неизвестно