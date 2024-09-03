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Гурьянычев Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1917 ст.

Жена: Евдокия Никифоровна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-ZZMG?i=32&wc=QGFV-YLW%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888575&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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