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Кананина Матрона Тимофеевна

Место рождения

д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кананин Макар Константинович

Отец ребёнка: Кананин Константин Максимович

Малое Ивакино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кананин Иван

Отец ребёнка: Кананин Константин Максимович

д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Рождение ребёнка
29.06.1878

Сын: Кананин Семён Константинович

Отец ребёнка: Кананин Константин Максимович

д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Восприемник: той же деревни крестьянский сын Симеон Михайлов
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кананин Василий

Отец ребёнка: Кананин Константин Максимович

д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Рождение ребёнка
?.08.1885

Дочь: Тураева Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Кананин Константин Максимович

д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Смерть
Неизвестно