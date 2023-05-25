Кананина Матрона Тимофеевна
Место рожденияд. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кананин Макар Константинович
Отец ребёнка: Кананин Константин Максимович
Малое Ивакино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кананин Иван
Отец ребёнка: Кананин Константин Максимович
д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Рождение ребёнка
29.06.1878
Сын: Кананин Семён Константинович
Отец ребёнка: Кананин Константин Максимович
д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Восприемник: той же деревни крестьянский сын Симеон Михайлов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кананин Василий
Отец ребёнка: Кананин Константин Максимович
д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Рождение ребёнка
?.08.1885
Дочь: Тураева Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Кананин Константин Максимович
д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Смерть
Неизвестно