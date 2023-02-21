Зайцева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Рудаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рудаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Рудаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рудаков Иван
Смерть
Неизвестно