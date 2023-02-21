Зайцева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Рудаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Рудаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Рудаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Рудаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рудаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Рудаков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рудаков Иван

Смерть
Неизвестно
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