Лебедева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лебедев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Андреевич

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