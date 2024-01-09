Лебедева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лебедев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Андреевич