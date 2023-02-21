Богданова Оксана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Оксана Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лавренко Алла Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.2001

Дочь: Тимофеева Алена Александровна

Отец ребёнка: Тимофеев Александр Михайлович

Масляногорск, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Тимофеев Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Александр Михайлович

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