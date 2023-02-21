Богданова Оксана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Лавренко Алла Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.2001
Дочь: Тимофеева Алена Александровна
Отец ребёнка: Тимофеев Александр Михайлович
Масляногорск, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Иван Александрович
Отец ребёнка: Тимофеев Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно