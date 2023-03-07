Булдакова Палагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова Палагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Архип Евтихиев

Рождение ребёнка
1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Архип Евтихиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Архип Евтихиев

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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